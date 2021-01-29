В Николаеве пьяный водитель на скорости сбил полицейскую и пытался сбежать. Фото

В Николаеве пьяный водитель на скорости сбил патрульную полицейскую и пытался сбежать с места аварии.

Инцидент произошел около 20:00 на улице Крылова, когда экипаж остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости наехал на женщину и повредил авто, которое остановили полицейские.

Даже не остановившись, водитель пытался сбежать с места происшествия. На требования правоохранителей остановиться мужчина не реагировал и создавал аварийные ситуации.

Патрульные догнали и задержали водителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания он сопротивлялся, вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Следователями решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 УПК Украины и помещения в изолятор временного содержания. Пострадавшую патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в парламенте в ближайшее время собираются рассмотреть во втором чтении законопроект №2695, который ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это особенно важно потому, что сложилась критическая ситуация: ежедневно на дороги Украины выезжают тысячи потенциальных убийц.