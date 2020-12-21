В Николаеве пьяный мужчина стрелял в семью из-за фейерверков и ранил ребенка

В Николаеве нетрезвый мужчина открыл стрельбу по соседям, которые запускали фейерверк в своем дворе. В результате ранение получил десятилетний мальчик, его доставили в больницу.

За это злоумышленник может сесть за решетку на семь лет. Инцидент произошел 20 декабря по улице Гражданской в городе, информирует отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, в тот день супруги местных жителей вместе с друзьями и малолетними детьми вышли на улицу запустить фейерверк. Это не понравилось соседу: возмущенный мужчина подошел к ним с битой и пистолетом в руках, во время конфликта он открыл стрельбу, попав в мальчика.

Взрослые смогли отобрать пистолет у злоумышленника и держали мужчину до прибытия полиции. Отмечается, что оружие было не огнестрельного действия, но его изъяли и в дальнейшем направят на экспертизу.

В момент конфликта 45-летний житель Заводского района был нетрезв. Его задержали в порядке ст. 208 УПК и доставили в местный участок полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство, квалифицировав действия задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия".

За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас идут первоочередные следственные действия.

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