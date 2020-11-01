В Николаеве пьяный мужчина облил жену и детей химвеществом, их доставили в больницу

В Николаеве мужчина облил химическим веществом свою семью: 33-летнюю жену и двух ее детей, 15-ти и одного года.

Подозреваемый задержан, сообщается на сайте Национальной полиции. Пострадавших с химическими ожогами доставили в местную больницу.

Как рассказали в полиции, сообщение об инциденте они получили от медиков вечером 31 октября.

В ходе проведения следственных мероприятий стало известно, что телесные повреждения жительнице райцентра и ее детям во время ссоры нанес 31-летний сожитель, который в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Нетрезвый мужчина схватил бутылку, в которой находилась ​​химическое вещество, и облил ею женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь.

Злоумышленника задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Бутылку, в которой находилась неустановленная ​​жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве на песчаном склоне погиб мальчик, которого засыпало в результате обвала породы.