В Николаеве пьяный чиновник на авто скрывался от полиции и предлагал взятку. Фото

В Николаеве чиновник областной госадминистрации Игорь Бурда был задержан полицией за вождение авто в пьяном виде.

Как сообщают "Новости N", перед задержанием нарушитель устроил гонки с копами, скрываясь от авто полиции. Также он попытался "договориться" с патрульными и предлагал взятку.

В ходе общения с полицией он признал, что пил алкоголь (виски). Но отказался пройти медицинское освидетельствование на месте или же в нарколаборатории.

Также у Бурды была при себе визитка, где указывалось, что он является помощником народного депутата Украины.

Издание отмечает, что Игорь Бурда – главный специалист управления капитального строительства Николаевской ОГА. Также был помощником нардепа от "Слуги народа" Игоря Копытина. Сам же Бурда в 2020 году баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа".

Отметим, что нардеп Копытин для "Преступности.Нет" сказал, что Бурда "давно не его помощник".

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Facebook написал, что таким поведением Бурда опорочил себя и людей, которые доверяли.

"В понедельник (15 марта – Ред.) утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих", – отметил Ким.

В отношении Бурды полицейские составили сразу несколько протоколов по различным статьям админкодекса Украины.

Позже Бурда опубликовал в сети видео, на котором заявил, что якобы был трезв и даже прошел освидетельствование в медучреждении. Саму ситуацию он назвал недоразумением. Однако он не стал комментировать, почему убегал от патрульных, и почему отказался протий освидетельствование на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве полиция задержала бывшего народного депутата Александра Жолобецкого, который пьяным на авто скрывался от полиции.