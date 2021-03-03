В Николаеве осудили ректора вуза, который выписал родственникам премии на сотни тысяч

В Николаеве ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы трудоустроил родственников в вуз и выписывал им премии.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, родные ректора неправомерно получили премии на несколько сотен тысяч грн.

Центральный районный суд Николаева признал ректора вуза виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Чиновника привлекли к ответственности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Добавим, что в СБУ не назвали имя ректора, однако на сайте вуза говорится, что должность ректора занимает Леонид Клименко.

Также правоохранители установили, что в Киеве и Кропивницком чиновники, что осуществляют подготовку инженеров и пилотов гражданской авиации незаконно начисляли премии на сотни тысяч гривен себе, знакомым и родственникам, трудоустроенным ними в подчиненных учреждениях.

Также в коррупционных действиях подозревается чиновник научного учреждения Министерства образования и науки Украины в области биотехнологий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета поймали на взятке.