В Николаеве мужчина с пистолетом ограбил АЗС

В Николаеве 9 марта неизвестный вооруженный мужчина ночью ограбил автозаправочную станцию.

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция, прося возможных свидетелей происшествия предоставить любую информацию. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Отмечается, что примерно в 02:45 во вторник мужчина в черной одежде и с маской на лице зашел в помещение АЗС по ул. Кузнецкой. Угрожая пистолетом оператору, он заставил его отдать имеющиеся деньги в кассе.

После нападающий забрал деньги и скрылся. По данному факту следователи отделения полиции №2 Николаевского РУП проводят расследование в уголовном производстве по ст. 187 УК "Разбой".

Правоохранители устанавливают обстоятельства разбойного нападения, принимая меры для розыска и задержания злоумышленника.

В этом просят помочь всех, кто стал случайным свидетелем преступления и обладает полезной для следствия информацией. С ней можно обратиться в отделение полиции №2 по адресу: ул. 12-я Продольная, 42А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступники не только охотятся на случайных прохожих, но все чаще стали совершать набеги на финансовые учреждения и магазины. И хотя грабители рассчитывают сорвать хороший куш и от души погулять, но многие из них или идут ни с чем, или получают срок, несоразмерный с "заработанными" деньгами. О том, что происходит в столице, – читайте в материале.