В Николаеве мужчина открыл стрельбу по детям

В Николаеве мужчина во время конфликта с подростками начал по ним стрелять.

Об этом сообщило издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на очевидцев происшествия. Конфликт произошел на площадке для катания на скейтах.

Подростки сделали замечание мужчине, который сидел на одном из выступов, мешая им кататься. Он отказался перейти на другое место.

В итоге один из парней, совершая маневр на скейте, едва не задел мужчину. Тот встал и ударил подростка ногой. Парень нанес удар в ответе.

После этого мужчина достал из коляски, которая стояла неподалеку, пистолет и начал стрельбу. Одна из пуль попала парню в левый бок.

Очевидцы происшествия рассказали, что пострадавшего забрала скорая.

В отделе коммуникаций Нацполиции Николаевской области сообщили, что пистолет, из которого стрелял мужчина, был травматическим.

Ранение, которое получил подросток, оказалось не проникающим. П'о информации издания, он отказался от претензий к своему обидчику.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный из автомата Калашникова обстрелял Mercedes, припаркованный во дворе на улице Драгоманова.