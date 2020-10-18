В Николаеве муж выстрелил жене в голову. Видео

В Николаеве во время семейной ссоры 65-летний мужчина выстрелил из пистолета в голову своей 48-летней жены.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Николаевской области, пострадавшую срочно отправили в больницу и провели операцию.

"На место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских, на месте обезоружили злоумышленника и предоставили возможность госпитализировать пострадавшую. Следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции выяснила, что между женой и ее мужем произошел семейный конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил жене в голову из травматического оружия", – говорится в сообщении.

В сюжете ТСН добавили, что ссора между супругами произошла в квартире в общежитии. При этом соседи не слышали выстрела. Люди узнали о происшествии лишь, когда прибыли врачи скорой помощи. Мужчина стоял рядом с женой с травматическим пистолетом в руках. И хотя сам вызвал скорую, к женщине медиков не пускал. Чтобы оказать потерпевшей помощь, пришлось вызвать патрульных.

"У мужчины был в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные применили к нему средства физического воздействия и надели наручники. Пострадавшую передали врачам скорой, – рассказал спикер патрульной полиции Николаева Виталий Душко.

Женщину срочно доставили в реанимацию и провели операцию, где извлекли из виска пулю. В результате выстрела в голову у нее произошел множественный перелом костей черепа. По словам медиков, еще немного и она бы скончалась. Сейчас она находится в больнице, ее состояние тяжелое, но стабильное.

Соседи рассказали, что семья выглядела благополучной и ранее ссор не замечали. Предположительно, пара поссорились из-за ревности. Жена ездила на заработки за границу, а муж был против. К тому же он начал злоупотреблять алкоголем.

Соседка Людмила рассказала, что слышала, как мужчина признался полиции – он достал пистолет, чтобы напугать жену: "Она сильно нервничала, хотел ее успокоить. Он нечаянно выстрелил. Он хотел ее напугать, а получилось так".

Задержанному мужчине грозит 15 лет тюремного заключения по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство" .

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве от выстрела в голову умерла жена местного депутата.