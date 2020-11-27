В Николаеве группа таксистов избивала и похищала людей

В Николаеве правоохранители задержали преступную группу таксистов, которая осуществляла вооруженные нападения и похищала людей, чтобы потом шантажировать их родственников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Николаевской области. В течении недели в полицию поступило два похожих сообщения о незаконном лишении свободы жителей города (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Утром 29 октября с огнестрельным ранением грудной клетки в больницу был доставлен 32-летний мужчина. Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанесли неизвестные ночью в Корабельном районе. Злоумышленники выстрелили в потерпевшего, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли в Витовский район и оставили там возле остановки. Мужчину нашли люди, которые и вызвали скорую.

В Заводском районе 5 ноября 18-летний местный житель поехал на велосипеде к своему товарищу, а через некоторое время матери парня начали поступать СМС-сообщения с номера сына с просьбой о помощи и требованием заплатить 12 тысяч гривен.

На следующий день около 5:30 раненный потерпевший сам обратился за помощью к патрульным полицейским. Он рассказал, что неизвестные обстреляли его, нанеся многочисленные ранения, силой посадили в авто, вывезли за город и требовали деньги. Парню удалось сбежать и попросить о помощи. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники – жители областного центра, таксисты, в возрасте от 21-го до 30-ти лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство на антигосударственном митинге.

25 ноября правоохранители провели спецоперацию по задержанию трех основных фигурантов. По местам их проживания и в автомобилях провели обыски, в ходе которых изъяли оружие, деньги, расфасованные психотропные вещества и электронные весы для их взвешивания. Также они обнаружили следы крови в авто и другие вещественные доказательства.

Оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям восьми человек – таксистов. Некоторые, одновременно с перевозкой людей, занимались еще и бесконтактным сбытом наркотиков и психотропных веществ, используя мессенджер-канал.

Сейчас полиция классифицирует действия злоумышленников по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий – установлен и объявлен в розыск. За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области преступная группа под видом лечения от разных зависимостей похищала и пытала людей. Правоохранители сообщили о подозрении 21 участнику этой группы.