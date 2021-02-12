В Николаеве будут судить экс-депутата, жена которого выстрелила себе в голову

Николаевские следователи завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата областного совета Игоря Ивануны, жена которого погибла от выстрела в голову 29 июня 2020 года.

Как сообщается на сайте полиции Николаевской области, результаты ряда экспертиз засвидетельствовали, что 33-летняя Кристина Ивануна совершила самоубийство.

В ходе расследования обстоятельств трагедии полицейские установили, что 34-летний муж погибшей грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов.

"По инструкции, оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах, сейфах, при этом оружие должно храниться в разряженном состоянии. Проявив преступную самонадеянность, будучи владельцем пистолета "Форт 12 РМ", приспособленного для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм, зная об опасных свойствах оружия, подозреваемый оставил свой пистолет в автомобиле, тем самым обусловив свободный доступ к нему посторонних лиц", – говорится в сообщении.

29 декабря Ивануне сообщили о подозрении по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека) УК Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

11 февраля следователи направили в суд обвинительный акт для принятия законного решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня жена депутата Николаевского облсовета Игоря Ивануны погибла от выстрела в голову из травматического оружия. Сам мужчина заявил, что она совершила самоубийство.

1 июля в Николаеве во время похорон Кристины Ивануны возник конфликт между мужем и родственниками покойной.