В непризнанной Абхазии вынесли приговор 'герою ДНР'. Видео

В оккупированной РФ грузинской территории Абхазии вынесли приговор террористу "ДНР", "командиру" отряда "Пятнашка" с позывным "Абхаз" Ахре Авидзба. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 10 тысяч рублей.

Как сообщает "Эхо Кавказа", решение принял Гульрипшский районный суд в пятницу, 11 июня. Дело касалось "незаконного хранения и сбыта оружия группой лиц по предварительному сговору" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Прокуратура просила приговорить Авидзба к четырем годам лишения свободы условно.

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Его соратников – Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу – суд полностью оправдал.

Всех пятерых задержали 4 марта 2021 года. Кроме этого, им инкриминировали "планирование принять участие в попытке государственного переворота". По данной статье обвинение Авидзбу не предъявили.

Напомним: Авидзба один из самых известных участников войны на востоке Украины в составе сил пророссийских террористов. Он был так называемым командиром батальона "Пятнашка", другом террористов "Гиви" и "Моторолы", участником операций под Дебальцево и в районе донецкого аэропорта.

В январе 2020-го Авидзба вместе со своими бывшими сослуживцами из "ДНР" был организатором митинга в непризнанной Абхазии, который перерос в штурм здания "президентской администрации". В 2014 году он участвовал в отстранении бывшего абхазского "лидера" Александра Анкваба и заявил, что нынешнего "главу" на этом посту ждет та же судьба.

После этого новый "президент" Аслан Бжания назначил Авидзбу своим помощником.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в непризнанной Абхазии прошли массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.