В Нацполиции ответили НАБУ по объявлению подозрения Микитасю

Объявление следователями Национальной полиции подозрения эксглаве "Укрбуда" Максиму Микитасю не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует. В частности, дела о завладении имуществом Главного управления Нацигварции.

Накануне ему сообщили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений – похищении человека и вымогательстве, информирует сайт НПУ. Очевидно, в ответ на вчерашние сообщения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) якобы о невладении доказательной базой в этом деле, в полиции отметили, что любые манипуляции вокруг соответствующей темы могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

Правоохранители подчеркнули, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. Об этом говорится в ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины. И именно поэтому полиция публично обнародовала лишь часть доказательств, собранных копами в пределах досудебного расследования по Микитасю.

В частности, соответствующая доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения экс-нардепу и владельцу "Укрбуда" в совершении тяжких преступлений.

"Обращаем внимание, что уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделение НПУ, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы. В то же время напоминаем, что, согласно ст. 40 УПК Украины, "следователь, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями закона, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается", – заявили в Нацполиции.

Там призвали не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Также проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом.

Напомним, что 29 декабря бывшему нардепу и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю объявили подозрение в уголовном деле о похищении человека, по известным данным – юриста столичной компании Олега Мирошниченко.

Зато в НАБУ заявили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой следователи НПУ сообщили о подозрении экс-нардепу. Там отметили, якобы видеоматериалы, изложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для таких выводов.

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