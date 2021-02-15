В Нацгвардии обнародовали данные о нарушениях в зоне ООС

Подразделения Национальной гвардии Украины в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на минувшей неделе, 8–14 февраля, во время проверки на дорогах обнаружили 167 административных правонарушений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД). Также задержаны по подозрению в совершении преступления 26 человек, уточнили в сообщении.

За указанный промежуток времени гвардейцы задержали 11 подозреваемых в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Общий вес изъятых наркотиков составила 97 граммов, говорится в информации.

В целом на минувшей неделе личный состав Нацгвардии Украины осуществил проверку 34 204 транспортных средств и 48 273 человек.

В частности, гвардейцы из состава операции Объединенных сил:

задержали двух человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям;

изъяли две единицы огнестрельного оружия (1 ружье, 1 граната)

изъяли имущество без регистрационных документов – 225 тонн железа, 16 тонн цветных металлов и два куб. м древесины.

Подразделения Нацгвардии в зоне ООС ежедневно проверяют транспортные средства, документы и сверяют информацию с базой розыска для того, чтобы прекратить незаконную перевозку оружия, боеприпасов, наркотических веществ, а также для выявления лиц, нарушивших законы Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении сотрудника Национальной гвардии по обвинению в государственной измене – обвинительный акт направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.