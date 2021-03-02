В НАПК вызвали Нескоромного и бывшего нардепа: кто еще провинился

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного для дачи объяснений в связи с несвоевременным представлением декларации.

Также НАПК вызвал бывшего народного депутата Ивана Фурсина и пять руководителей партий для дачи объяснений, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, были вызваны:

Эдуард Ушканенко, бывший следователь ГУ Государственной фискальной службы в Киеве

Михаил Савостяник, бывший начальник отдела Госфинмониторинга

Оксана Телешецкая, бывший прокурор Прокуратуры города Киева

Еще НАПК проверяет обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, в связи с чем были вызваны представители политических партий:

Эдуард Коваленко ("Социал-патриотическая ассамблея славян");

Олег Аверьянов ("Радикальная партия Олега Ляшко");

Сергей Рянкель ("ВАРТА (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)");

Геннадий Лагута ("Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!");

Николай Томенко ("Общественное движение Николая Томенко "Рідна країна").

Также относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, вызваны распорядитель избирательного фонда Василий Присяжный, который был кандидатом в депутаты Новогродовского городского совета Покровского района Донецкой области.

Напомним, что суд разрешил задержать экс-первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК прекратило государственное финансирование партии "Слуга народа".