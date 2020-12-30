В НАБУ заявили о "похищении" дела о взятке в $5 млн Сытнику и Холодницкому

Печерский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро передать уголовное производство о попытке дачи взятки в $5 млн руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры другому следственному органу.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook. Там назвали это решение "очередным похищением дела".

"Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП, чтобы те закрыли дело по подозрению экс-министра экологии", – сказано в сообщении.

В НАБУ напомнили, что расследование по этому делу завершилось еще в начале декабря. После ознакомления с материалами его должны были направить в Высший антикоррупционный суд.

В сообщении уточнили, что решение суда было принято с рядом нарушений. В частности, была нарушена подсудность, в заседании не принимал участие прокурор САП, а самого постановления нет в Едином государственном реестре судебных решений.

Также в НАБУ сообщили, что судебное решение, которое не поступило в САП, было выдано вопреки закону представителю Офиса Генерального прокурора.

Прокуроры САП обжаловали решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Дело уже назначено к апелляционному рассмотрению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.

По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.

Журналист уточнил, что деньги чиновник налоговой передавал Евгению Шевченко, который уже сотрудничал с НАБУ по громким уголовным делам.

В машине Ильяшенко обнаружили миллион долларов, который, как отмечает Бутусов, был передан ему за посредничество.