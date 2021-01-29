В НАБУ заявили, что у них пытаются увести расследование против Татарова

Офис генпрокурора Украины якобы пытается вывести из их подследственности НАБУ расследование против заместителя главы Офиса президента Олега Тарарова.

Такое заявление опубликовано на странице Национального антикоррупционного бюро в Facebook. В ведомстве отметили, что об этом свидетельствует изменение подозрения одному из фигурантов расследования.

"Изменение подозрения одному из участников преступления по делу предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта на нетяжкую некоррупционную статью Уголовного кодекса Украины свидетельствует об искусственном создании Офисом генпрокурора оснований для вывода из-под ответственности лиц, задействованных в совершении преступления, среди которых - заместитель руководителя Офиса президента", – пояснили в бюро.

В НАБУ отметили, что прокурор 27 января 2021 года переквалифицировал преступление, которое инкриминируют бывшему народному депутату (речь идет о Максиме Микитасе).

В ведомстве убеждены, что таким образом были созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ из расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель главы ОП.

Ранее в Офисе президента пояснили, что Татаров продолжает занимать свою должность в ОП из-за того, что обвинения против него имеют четырехлетнюю давность, а с нынешней деятельностью они не связаны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Татаров подозревается в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Микитася. Крупнейшая строительная госкорпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах.