В НАБУ уточнили, как сообщили о подозрении Татарову

Адвокаты подозреваемого в причастности к коррупционным схемам по делу "Укрбуда" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова заявили, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) незаконным способом сообщили должностному лицу о подозрении.

В частности, оставив ее по месту работы, а не проживания. В Telegram-канале ведомства отметили, что так правозащитники лишь пытаются отменить подозрение своему подзащитному и "распространяют недостоверную информацию".

"Детективы НАБУ сообщили заместителю руководителя ОПУ о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины. В поисках чиновника 18 декабря 2020 года детективы использовали все имеющиеся у следствия возможности для законного информирования его о процессуальном статусе подозреваемого: посетили места официальной регистрации и проживания, где чиновника не застали, оставили сообщение о подозрении в ЖЭКе и по месту работы", – проинформировали в Бюро.

Там добавили, что все эти процессуальные действия задокументированы и есть в материалах уголовного производства. Кроме этого, отметили, что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовы предоставить соответствующие материалы на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

"Какой является единственным судебным институтом, уполномоченным законом принимать решения по уголовным производствам, подследственным НАБУ", – констатировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олег Татаров подозревается в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Эта крупнейшая строительная госкорпорация не раз фигурировала в скандалах.

Сотрудник ОПУ якобы передавал взятку от Микитася для замглавы экспертного центра МВД – Константина Дубоноса. Такие показания дал сам экс-глава "Укрбуда".