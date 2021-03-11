В МЗС обнародовали имена членов экипажа затонувшего в Черном море судна

В Министерстве иностранных дел назвали имена украинских моряков, которые были спасены после трагедии с судном Volgo Balt 179, затонувшем в Черном море у берегов Румынии.

Как известно, двое из 13 членов экипажа погибли, поиски еще одного продолжались. Имена десяти назвал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Спасенные члены экипажа с затонувшего судна Volgo Balt 179:

Севера Юрий. Хлизнуца Игорь. Чернов Александр. Гайдай Сергей. Морозов Денис. Соловьев Виталий. Ремишевский Николай. Дементьев Сергей. Николаенко Дмитрий. Соколова Ангелина.

Ранее сообщалось, что украинка среди членов экипажа получила травмы, ее состояние оценивали как критическое. Чтобы транспортировать женщину в больницу Констанцы, Военно-морские силы Румынии направили вертолет.

Напомним: трагедия с судном Volgo Balt 179 произошла утром 11 марта. Сухогруз следовал из Ростова-на-Дону (Россия) под флагом Коморских островов. На его борту находились 13 моряков – все граждане Украины. Спасательная операция проводились в очень плохую погоду – при сильном ветре до 50 км/ч и волнах до 4 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля в Черном море вблизи села Рыбаковка (Березанский район Николаевской области) загорелся сухогруз PRINCE 4. Балкер следовал из Николаева в Суэцкий канал под флагом Коморских островов.