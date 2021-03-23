В МВД заявили, что погромы на Банковой не планировались как мирная акция: появилось видеодоказательство

Митинг в поддержку осужденного Сергея Стерненко под Офисом президента в Киеве 20 марта, который перерос в погромы, не планировался как мирная акция.

Организаторы спланировали мероприятие заранее, с расчетом на то, чтобы он превратился в массовые драки и столкновения с правоохранителями. Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие. Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но их попытки были тщетны... Потому что задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другой – насилие и кровопролитие! Чем больше – тем лучше!" – написал он.

По его словам, поэтому во время событий правоохранители просто отошли, чтобы предотвратить масштабное насилие. И именно благодаря этому, отметил Геращенко, ни один полицейский или митингующий, а также "провокатор" не пострадал.

"Не пролилось ни капли крови. Не было сломано ни одной кости. Окна, двери, таблички на Офисе президента будут заменены на новые. Краска с оскорбительными сообщениями смоется. А вот украинское общество теперь будет иметь полное представление о том, ради чего организаторы митинга планировали его именно в темное время суток с огромным количеством заранее купленной пиротехники, баллончиками с краской", – отметил замглавы МВД.

Он добавил, что "провокаторов", которые поджигали двери, били окна ОП и призвали к совершению хулиганских действий – установлены и они будут отвечать за свои поступки. В частности, правоохранители уже начали вручать подозреваемым лицам процессуальные документы, последствиями которых, пояснил Геращенко, станет ответственность – уголовная, административная и имущественная.

"Доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов – на видео... Уверен, что большинство пришедших вечером 20 марта, не разделяют той агрессии и вандализма, которые произошли, и понимают, что чистые намерения были, к сожалению, использованы кучкой манипуляторов и провокаторов", – подытожил Геращенко.

В ГУ Нацполиции добавили, что в настоящее время процессуальные руководители (прокуроры) согласовали подозрения нескольким активным участникам акции. Также следователи начали еще одно уголовное производство по факту событий под ОП 20 марта – действия правонарушителей квалифицированы по ч. 2 ст. 194 как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним: в пресс-служба президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к нему перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и показали, как выглядел главный Офис главы государства. 22 марта сотрудники частной компании CPG начали отмывать стены ОП, которые были разрисованы после митинга.

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