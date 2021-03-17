В МВД рассказали о первых нарушителях ПДД, наказанных по новому закону

В Украине со среды, 17 марта, начали действовать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщил в Facebook заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, полиция уже задержала водителей, которые сели за руль авто в пьяном видео и понесут наказание по новому закону.

"Уже в 00:03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержанной водитель "Ниссан Максима" в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатит не 10 200 гривен как раньше, а 17 тысяч гривен в бюджет", – сообщил он.

Также Геращенко рассказал, что во Львове задержали водителя "Тойота Кэмри", который уже в третий раз за год сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом нарушитель управлял авто без водительского удостоверения, ведь ранее суд лишил его прав.

"По нему был составлен административный протокол по части 3 ст. 130 КоАП по которому теперь суд может дать ему до 15 суток ареста или вынудить уплатить штраф в 51 тысячу гривен с конфискации принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации", – отметил Геращенко.

Он добавил, что также суд обяжет нарушителя выплатить еще 20 400 гривен за то, что он сел за руль будучи лишенным права управления.

"Таким образом, либо этот гражданин уплатит в бюджет 71 400 гривен или отсидит за решеткой до 15 суток за то, что он в третий раз сел за руль пьяный", – подчеркнул чиновник.

Ранее в МВД сказали, как новый закон о штрафах за нарушение ПДД отразится на украинцах.

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