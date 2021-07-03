В МВД рассказали, кто на самом деле спас рыбаков в Черном море

Украинское рыболовецкое судно "ОД-2592", оказавшееся в бедственном положении из-за отказа систем, было спасено экипажем катера Морской охраны "Балаклава". Российские катера участия в операции не принимали.

По сообщению Telegram-канала Министерства внутренних дел, гражданское судно, которое направлялось в Грузию, по открытым каналам получило информацию о сигналах SOS от украинской фелюги, дрейфующей в Черноморской акватории. Экипаж передал сообщение об этом Морской охране Госпогранслужбы, которая немедленно направила на помощь катер.

"Почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление. Капитан объяснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность и судно потеряло управление", – указали в министерстве, добавив, что сильный ветер стал относить рыбаков вглубь моря.

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Сейчас фелюга отбуксирована в сторону Очаковский порт, рыболовецкому экипажу ничто не угрожает.

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