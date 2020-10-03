В МВД подтвердили факты поджогов в Луганской области боевиками "Л/ДНР".

Национальная полиция Украины в Луганской области приобщила ранее опубликованные в социальных сетях видео в качестве доказательства к расследования по фактам лесных пожаров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он также опубликовал соответствующее видео, снятое на фронте.

"Оно четко показывает, как коварно, пользуясь режимом тишины и сильным ветром в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на наши позиции. Раньше эти два тела поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пуле в свои глупые, забитые русским миром головы", – написал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появились жуткие фото последствий масштабных пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.