На Закарпатье охранявший бюллетени полицейский выстрелил себе в голову

В городе Мукачево Закарпатской области ночью 1 ноября на одной из ТИК полицейский выстрелил себе в голову.

Как сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции, сотрудник местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение во время суточного дежурства. Информацию также подтвердил источник OBOZREVATEL, причина поступка пока не известна.

В полиции подчеркнули, что 29-летний работник Мукачевского отдела полици доставлен в больницу, угрозы жизни нет.

Инцидент произошел около 5:00 утра. Раненого госпитализировали, он перенес операцию.

Перший.com.ua пишет, что мужчина охранял бюллетени. Его нашли утром, когда коллега пришел на пересменку.

По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали полсотни человек, а один умер еще до приезда скорой.