В Москве задержали жену Навального

Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали во время акции протеста на Пушкинской площади в Москве 23 января.

Об этом сама женщина сообщила на своей странице в Instagram. Юлию посадили в автозак, откуда она сделала фото.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – подписала она снимок.

Буквально за 20 минут до задержания жена оппозиционера благодарила в сети всех, кто вышел на акции протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января, в России начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Навального.

Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке РФ – Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, где на улицы вышли тысячи человек. Силовики стали задерживать людей на мирных акциях.