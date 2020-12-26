В Москве умер знаменитый разведчик, сбежавший из МI6 в СССР

Разведчик СССР, бывший офицер британской службы разведки MI6 Джордж Блейк умер в Москве в возрасте 98 лет.

Экс-агент умер от старости: у него остановилось сердце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

Джордж Блейк родился в Нидерландах, в Роттердаме, 11 ноября 1922 года. В 1944 году поступил на службу в MI6, однако в 50-х годах перешел на сторону СССР. Считается, что его взгляды могли изменить три года плена в Северной Корее, после которых он превратился в убежденного коммуниста.

В 1961 году в Великобритании его разоблачили, приговорив к 42 годам тюрьмы. Но через четыре года он сбежал и перебрался в Советский Союз; с 1965 года жил в Москве.

За службу в СССР Блейк получил множество различных наград и звание полковника КГБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах двух сотрудников посольства России в Гааге уличили в шпионаже. Дипломаты оказались офицерами российской разведки.