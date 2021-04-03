В Молдове заявили о похищении украинского судьи Чауса
В Молдове похитили сбежавшего из Украины судью Николая Чауса, который был объявлен Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.
Об этом 3 апреля сообщил молдовский портал NewsMaker со ссылкой на адвоката Чауса Юлиана Балана и полицию Кишинева.
"В центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции", – заявил адвокат.
По его словам, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре города. Отмечается, что пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения.
В полиции отметили, что инцидент произошел в Кишиневе, возле жилого дома в столичном секторе Центр. Правоохранителям сообщили о случившемся в 13:15. На данный момент в полиции выясняют обстоятельства инцидента, заведено уголовное дело.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2016 года Николая Чауса задержали с поличным при получении взятки.
Он рассматривал дело торговца наркотиками и вдруг неожиданно объявил перерыв. После этого ушел из здания, встретился с человеком, который передал ему взятку, затем вернулся и вынес решение в пользу подсудимого. Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде.
Арестовать Чауса украинские прокуроры не смогли из-за судейского иммунитета, которого его могла лишить Верховная Рада.
Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса.
Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.
1 марта 2017 года его задержали сотрудники прокуратуры страны. После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию судьи-беглеца.
В ноябре 2019-го молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении Чаусу политического убежища.