В Молдове заявили о похищении украинского судьи Чауса

В Молдове похитили сбежавшего из Украины судью Николая Чауса, который был объявлен Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Об этом 3 апреля сообщил молдовский портал NewsMaker со ссылкой на адвоката Чауса Юлиана Балана и полицию Кишинева.

"В центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции", – заявил адвокат.

По его словам, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре города. Отмечается, что пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения.

В полиции отметили, что инцидент произошел в Кишиневе, возле жилого дома в столичном секторе Центр. Правоохранителям сообщили о случившемся в 13:15. На данный момент в полиции выясняют обстоятельства инцидента, заведено уголовное дело.

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