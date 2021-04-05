В Молдове задержали подозреваемого в похищении судьи Чауса, а СМИ сообщили о его вывозе в Украину

В Молдове задержали первого подозреваемого в похищении украинского судьи Николая Чауса. Кроме того, правоохранители также обнаружили транспортные средства, которые использовались в операции, и установили круг других причастных лиц.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы молдавского МВД Павел Войку, сообщает молдавская "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что у следствия есть достаточно доказательств того, что преступление якобы совершили иностранные граждане. По информации NewsMaker, они уже якобы пересекли границу Молдовы и Украины.

"Выявлены транспортные средства, которые участвовали в совершении преступления. Установлены определенные лица, но нужно проверить их идентичность. Обнаружены записи, другие следы, в том числе и цифровые", – сказал Войку.

Он добавил, что правоохранители работали нон-стоп после похищения Чауса для выяснения обстоятельств произошедшего.

"Есть достаточно доказательств, что это преступление совершили иностранными гражданами, которые пересекли границу с Украиной... Эти граждане уже покинули страну. Надеемся, что украинские спецслужбы предоставят информацию, чтобы можно было задокументировать незаконные действия", – цитирует слова молдавского чиновника Telegram-канал "Sputnik Молдова".

Отметим, что в сети обнародовали кадры с моментом похищения Чауса в центре Кишинева. На них видно, как несколько мужчина заталкивают его в белый бус.

На скандал с похищением Чауса на своей странице в Facebook также отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Она назвала исчезновение человека на территории своей страны непозволительным инцидентом.

"Это недопустимо, чтобы в Молдове пропадали люди, вне зависимости от того, являются ли они гражданами республики, или нет, вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий", – написала Санду.

Она напомнила, что Чаус находится на территории Молдовы с 2016 года. Туда он прибыл после того, как в Украине его обвинили в получении взятки в размере $150 тысяч, и начал судебные тяжбы за получение политического убежища.

"Требую незамедлительных действий со стороны руководства Министерства внутренних дел – главного учреждения, отвечающего за обеспечение безопасности граждан, и Службы информации и безопасности, чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдовы", – подчеркнула молдавский президент.

Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе 2016 года Чауса задержали с поличным при получении взятки в размере $150 тысяч за якобы вынесение решения в пользу торговца наркотиками.

Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде. Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.