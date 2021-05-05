В Молдове похищение экс-судьи Чауса назвали нападением на национальную безопасность

Дело о похищении украинского беглого судьи Николая Чауса в Кишиневе уже раскрыто, но не закрыто, поскольку его рассматривают как атаку на национальную безопасность Республики путем въезда в страну специального подразделения иностранных служб.

Об этом заявил председатель специальной парламентской комиссии Василий Нэстасе в эксклюзивном интервью изданию "Главком". Парламентская комиссия в Молдове, которая разбирается с обстоятельствами похищения Чауса работает уже месяц, и он подтвердил, что главной версией в похищении бывшего судьи из Украины остается украинский след.

Председатель спецкомиссии отметил, что окончательный отчет-расследование обстоятельств преступления будет обнародован 9 июня. Прежде всего важно узнать, как действовали органы правопорядка Республики Молдова: почему они не смогли предотвратить это, что им помешало.

"Не нужно забывать, что есть официальное расследование, которое ведет прокуратура по особым делам, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел. Насколько нам известно, они уже установили, что к похищению Чауса причастны некие группировки из Украины. Мы должны уточнить, было ли это на государственном уровне. А может, это была группа лиц, которая была ангажированна, чтобы похитить судью", – отметил Нэстасе.

Также он отметил, что проблемы начались из-за того, что он был судьей в процессе, в котором другому человеку инкриминировали хищение.

"Какая-то ирония судьбы получается!" – считает глава спецкомиссии.

Кроме того, он заверил, что правоохранительные органы Республики уже раскрыли дело.

"Лица установлены. Больше мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. По этому поводу нет каких-то других версий. В этом похищении участвовали украинцы. Осталось только исследовать, связаны ли они с государством или нет", – заявил Нэстасе.

Также глава спецкомиссии отметил, что не знает, где сейчас находится бывший судья Чаус, однако об этом знают "украинские коллеги".

"Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе. Самое непонятное, что после похищения он появился только один раз. Мы видели эти фотографии", – напомнил он.

Нестасе заверил, что на упомянутых фото был на самом деле Чаус, поскольку это подтвердила его жена, которую приглашали на комиссию.

"И фотографии соответствуют действительности и сделаны после его похищения", – подчеркнул он.

Также Нэстасе сообщил, что в Молдове ждут делегацию из Украины, чтобы обсудить все эти события, но когда это произойдет, он сказать не может.

Глава спецкомиссии подчеркнул важность дела, поэтому заранее нельзя обнародовать обвинительных заключений, пока не будет проведено всестороннее расследование.

"Сегодня нам приходится работать в секретном режиме, поскольку считаем, что это была атака на безопасность Республики Молдова. Это не просто похитили некоего гражданина, и уже на следующий день его нашли. Здесь речь идет о похитителях из другого государства. Здесь все очень серьезно", – подчеркнул Нестасе.

Ранее стало известно, что украинский судья-беглец Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. На опубликованном фото был показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок.