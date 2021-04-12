В Молдове из-за Чауса попросили лишить иммунитета украинского военного атташе

Министерство иностранных дел Молдовы 9 апреля передало послу Украину Марку Шевченко ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины Сергея Сметанюка. Это необходимо для его уголовного преследования и привлечения к ответственности.

Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 12 апреля, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на сообщение посольства Украины в Молдове на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кроме того, Молдова попросила дать согласие на обыск автомобиля Сметанюка, так как, по данным местной полиции, похищенного украинского судью Николая Чауса вывозили именно на этой машине.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.

Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Это обсуждалось во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины опровергли возможную причастность сотрудников разведки к похищению в Молдове украинского судьи-беглеца Николая Чауса и заявили о причастности к делу России.