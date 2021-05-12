В Миргороде простились с десантником, погибшим от пули снайпера на Донбассе. Фото

В Миргороде Полтавской области состоялась церемония прощания с старшим солдатом Виктором Городниченко. Он погиб от выстрела снайпера российско-оккупационных войск на Донбассе.

Попрощаться с героем пришли его родные, а также друзья, побратимы, представители областной и местной власти, сообщается на сайте Полтавской ОГА. Военнослужащему было 25 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Заместитель командира отдельной 5-й батальонно-тактической группы 81-й ОМБр майор Петр Гоц отметил, что Городниченко выполнял задачу на одной из самых опасных боевых позиций.

"Именно там два месяца назад погиб его товарищ. Виктор не сломался, продолжил и далее храбро выполнять поставленную задачу", – сказал он.

Друг погибшего воина Богдан Нос добавил, что тот был волевым человеком.

"Когда получил ранение и мы выносили его, то он думал не о себе, а о нас. Просил, чтобы мы остановились, отдохнули", – сказал он.

В свою очередь глава ОГА Олег Синегубов выразил соболезнования родным Городниченко: "От себя лично и от коллектива облгосадминистрации выражаю искренние соболезнования близким, родным, собратьям нашего воина. Вечная слава герою".

Как сообщал OBOZREVATEL, Городниченко получил пулевое ранение 28 апреля. Его эвакуировали в больницу Бахмута, а затем – в Харьков. 8 мая воин скончался.