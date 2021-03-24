В Минздраве озвучили причину смерти военнослужащей на Одесщине

Причиной смерти молодой военнослужащей 23 марта на Одесщине стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом Министерству охраны здоровья (Минздраву) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей. Выводы опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

"У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз", – говорится также в сообщении.

Отмечается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.

Напомним: трагический случай произошел в поселке Черноморское Одесской области – военная внезапно потеряла сознание, одновременно отмечалось, что 21 марта ей сделали прививку от коронавируса. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, женщина умерла в результате острых расстройств кровообращения, она имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

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