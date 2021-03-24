В Минздраве озвучили причину смерти военнослужащей на Одесщине
Причиной смерти молодой военнослужащей 23 марта на Одесщине стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Об этом Министерству охраны здоровья (Минздраву) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей. Выводы опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.
"У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз", – говорится также в сообщении.
Отмечается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.
Напомним: трагический случай произошел в поселке Черноморское Одесской области – военная внезапно потеряла сознание, одновременно отмечалось, что 21 марта ей сделали прививку от коронавируса. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, женщина умерла в результате острых расстройств кровообращения, она имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине по состоянию на понедельник, 22 марта, против коронавируса вакцинировали 111 025 человек. В то же время только у 495 из них были зафиксированы незначительные побочные реакции на прививку, отметили в Минздраве.
Еще ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что побочные эффекты после прививки от коронавируса зафиксированы менее чем в 0,5% случаев.