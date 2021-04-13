В Минобороны РФ подтвердили переброску 'Искандеров' к украинской границе

В России официально подтвердили перебрасывание к границе с Украиной оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер". Там это объяснили подготовкой к параду Победы.

О том, что расчеты ОТРК "Искандер" общевойсковой армии Западного военного округа прибыли из Курска в Воронеж, сообщили на сайте Министерства обороны РФ. Машины были перевезены железнодорожным транспортом.

"Состав из четырех пускозаряжающих и стартовых машин прошел полную материально-техническую и санитарную обработку перед участием в тренировках сводной механизированной колонны", – сказано в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что ОТРК "Искандер" может быть использован для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Напомним, что ранее колонну "Искандеров" заметили в Воронежской области, которая граничит с Украиной. Ее зафиксировали аналитики британского издательства Janes, которое специализируется на военной тематике.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Кроме того, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным и призвал его снизить напряжение на границе с Украиной.