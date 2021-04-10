В Минобороны рассказали, что может подтолкнуть Россию к полномасштабной агрессии против Украины

Поводом для активизации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины может стать спровоцированное ею обострение обстановки в зоне боевых действий на Донбассе. Кроме того, страна-агрессор может обвинить Украину в нарушении прав русскоязычных или жителей "Л/ДНР", которые получили российские паспорта.

Об этом сказано в заявлении министра обороны Украины Андрея Тарана, текст которого опубликовали на официальном сайте Минобороны. Глава министерства добавил, что эскалация конфликта может начаться только в том случае, если такое решение будет принято в Кремле.

"Украина – миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь "братской любви" Российской Федерации не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины", – отметил министр.

Таран подчеркнул, что развязанную Россией войну на востоке Украины можно прекратить только политико-дипломатическим путем. Наша страна настроена цивилизованно вернуть захваченные оккупантами территории.

"Совместные усилия наших военных и дипломатов в Украине и на международной арене уже не первый год сдерживают Российскую Федерацию от полномасштабных боевых действий, однако, события последних двух недель четко демонстрируют, что эти усилия необходимо увеличивать", – отметил Таран.

Напомним, в министерстве иностранных дел России заявили, что возможное членство Украины в НАТО угрожает масштабной эскалацией в Донбассе. Также в ведомстве обвинили Киев в "наращивании истерии о мифической российской угрозе".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской разведки, Россия продолжает укреплять позиции на Донбассе, проводит обучение наемников и запугивает жителей "Л/ДНР" обострением ситуации на фронте со стороны Украины.