В Минобороны подтвердили заявление Соколовой о коррупции при перевозке тел погибших на Донбассе
Заявление журналистки Янины Соколовой о коррупции должностных лиц Генерального штаба Вооруженных сил Украины во время перевозки тел погибших на Донбассе было проверено и подтвердилось.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook. В ведомстве отметили, что разобраться в ситуации приказал лично его глава Андрей Таран.
"Установлено, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", – говорится в официальном сообщении.
В Минобороны заверили, что проведут аудит Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и воинских частей, чтобы выяснить, как использовались средства, выделенные в рамках специальной бюджетной программы для доставки тел погибших Героев домой.
Что же касается должностных лиц, подозреваемых в коррупционных сделках, то вопрос об их юридической ответственности будет решаться уже после выводов служебного расследования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соколова рассказала, что ФЛП, зарегистрированный на Ивана Ивановича Ткачука, предоставляет ритуальные услуги по завышенным ценам.
Поэтому перевозка погибших на Донбассе воинов домой обходилась в три раза дороже, чем должно быть.
Кроме того, в схеме фигурировал офицер ГВС Генштаба по фамилии Бондарь, чья теща часто выигрывает тендеры на поставки в ВСУ. Именно этот военный лоббировал интересы ФЛП Ткачука.
После заявления Соколовой Минобороны пообещало разобраться в ситуации и наказать виновных.