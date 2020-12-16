В Минобороны подтвердили заявление Соколовой о коррупции при перевозке тел погибших на Донбассе

Заявление журналистки Янины Соколовой о коррупции должностных лиц Генерального штаба Вооруженных сил Украины во время перевозки тел погибших на Донбассе было проверено и подтвердилось.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook. В ведомстве отметили, что разобраться в ситуации приказал лично его глава Андрей Таран.

"Установлено, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", – говорится в официальном сообщении.

В Минобороны заверили, что проведут аудит Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и воинских частей, чтобы выяснить, как использовались средства, выделенные в рамках специальной бюджетной программы для доставки тел погибших Героев домой.

Что же касается должностных лиц, подозреваемых в коррупционных сделках, то вопрос об их юридической ответственности будет решаться уже после выводов служебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL: