В Минобороны Британии извинились за пропажу документов о Defender в Черном море

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили пропажу секретных документов. Они среди прочего касались прохода эсминца Defender в Черном море.

Как сообщает ВВС, правительство проводит расследование потери 50 страниц секретных сведений. В оборонном ведомстве убеждены, что это произошло случайно и извинились за инцидент.

Напомним, что в документах якобы рассматривались два варианта прохода в Черном море. Один из них – возле побережья оккупированного Россией Крыма, а второй – в отдалении от него. В итоге выбрали первый вариант.

Еще одна часть документов содержит план возможного британского военного присутствия в Афганистане после операции НАТО.

Видео дня

Журналисты ВВС после отдали документы правительству, но при этом часть данных в нем, которые не ставят под угрозу сотрудников в указанной стране.

Данные по эсминцу были отмечены как "официально конфиденциальные", что значит низкий уровень секретности.

Напомним, по данным российского Минобороны, военные РФ открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца "Дефендер" Британии. В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL: