В МИД заявили, что Путин использует обмен пленными на Донбассе для торга

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что президент России Владимир Путин использует вопрос обмена пленными с Украиной для торга, регулярно пополняя "обменный фонд". По его словам, работа над возвращением наших людей продолжается всегда и на всех площадках.

Об этом Енин рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". Он отметил, что вопрос обмена пленными краеугольный и над ним постоянно работают.

"Уже очередной год путинский режим использует вопросы людей для создания какого-то торга для мнимых уступок украинской стороны, пополняя регулярно "обменный фонд". Мы каждый раз ставим эти вопросы. Более того, мы знаем, что эти вопросы активно затрагивают наши партнеры – немцы, французы, американцы", – добавил заместитель министра иностранных дел.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключил, что нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака (ОПЗЖ) могут обменять на украинских политзаключенных в России. Напомним, что политиков обвиняют в госизмене.

Также член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова заявляла, что представители ОРДЛО в апреле передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия на переговорах по Донбассу блокирует процесс обмена пленными, привязывая его к политическим вопросам.