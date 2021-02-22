В МИД заявили, что Иран игнорирует предложения по расследованию крушения самолета МАУ

Иранская сторона с первых дней крушения самолета "Международных авиалиний Украины" не отвечал как следует на запросы Киева.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он пояснил, что ответы либо приходили с задержкой, либо не содержали фактической информации.

Также по словам Енина, Тегеран до сих пор не ответил на предложение Киева о создании совместной следственной группы.

"Мы неоднократно отмечали в наших переговорах с Ираном, что Украина, как и все цивилизованное международное сообщество, заинтересована в прозрачности этого процесса. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", – сказал он.

Енин добавил, что Иран продолжает скрывать имена лиц, которые находятся под подозрением.

"Ссылка идет на военную тайну. Безусловно, закрытый характер судебного процесса, а также промедление в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины не способствует усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран", – пояснил он.

Ранее военная прокуратура Ирана заявила о завершении расследования катастрофы самолета МАУ. В ближайшее время обвинительный акт должны передать в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 737 рейса 752 МАУ был сбит 8 января 2020 года. Тогда погибли 176 человек, из которых – 11 граждан Украины. Через несколько дней в Иране заявили, что самолет якобы был случайно сбит ракетой.