В МИД сказали, чем ответят на продолжение агрессии России

Украина вместе с международными партнерами работает над тем, как отреагировать на возможное продолжение военной агрессии России.

Как сказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, на сегодняшний день очень важным является факт демонстрации мощной единогласной поддержки всех партнеров, по сути, всего цивилизованного содружества в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Но если российская сторона все-таки продолжит развитие эскалации у наших границ, слов будет недостаточно. Именно над этим мы ныне работаем с нашими партнерами", – отметил он.

По словам Енина, Вооруженные силы Украины стали значительно мощнее с 2014 года.

"Хотел бы отметить, что по истечении 7 лет наша армия значительно укрепила свою мощь. Точно так же более крепкими выглядят связи и взаимодействие с нашими западными партнерами", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в течение последних лет Украина начала получать существенную военную помощь со стороны членов НАТО и, в частности США, в том числе образцы летального оружия, применение которых "может существенно повысить цену агрессии для Российской Федерации".

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят скрытые и явные меры в ответ на деструктивные действия России, а также консультируются со своими партнерами по ситуации возле украинских границ.

При этом в США полагают, что новые санкции против России могут усилить эскалацию на Донбассе.