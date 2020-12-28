В МИД рассказали, почему Иран не спешит оглашать детали катастрофы самолета МАУ

Иранская сторона настаивает на том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в результате человеческой ошибки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра здравоохранения Украины Евгений Енин. Он предположил, что поэтому Тегеран не спешит раскрывать подробности крушения самолета и выплачивать компенсацию родным погибших.

"На словах иранская сторона подтверждает свою готовность раскрыть детали катастрофы, обеспечить компенсацию. Но в последнее время складывается такое ощущение, словно иранская сторона не выполняет договоренности, а тянет кота за хвост. Иранская сторона настаивает на том, что катастрофа произошла в результате человеческой ошибки", – сказал он.

По словам Енина, украинская сторона опасается, что правда является несколько иной.

"Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", – пояснил он.

Напомним, что в МИД ранее заявили, что не получили от Ирана отчет о результатах расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 МАУ в Тегеране.

Документ, в котором говорится, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки, иранская сторона якобы отправила накануне.

Как сообщал OBOZREVATEL, катастрофа с самолетом МАУ произошла 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, среди которых были 11 были граждан Украины.

В Иране спустя несколько дней заявили, что борт случайно был сбит ракетой.