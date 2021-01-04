В МИД прояснили детали гибели украинки в Турции

Дело о погибшей в Турции украинке Кристиной Новицкой находится на особом контроле консульства Украины в Анталии.

В Министерстве иностранных дел уже установили контакты с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, которые проводят расследование и родными погибшей. Украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела", – сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, что в Турции на арендованной вилле нашли мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую. На голове у девушки был полиэтиленовый пакет, а руки – скованы за спиной в наручниках.

О пропаже девушки сообщила ее мать, которая встревожилась, когда не смогла установить с ней связь. Она позвонила соседям, а те уже обратились в полицию.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о гибели украинки в Турции.