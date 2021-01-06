В МИД объяснили важность отчета по катастрофе самолета МАУ, который предоставил Иран

Украина вместе с другими пострадавшими сторонами в течение двух месяцев доработает полученный от Ирана проект техотчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). А также подаст к нему свои замечания и предложения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Громадське радіо". По его словам, украинская сторона "чрезвычайно довольна таким результатом", стоившим большой концентрации усилий не только ей, но и международным партнерам по коалиции пострадавших государств – Канаде, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Енин акцентировал внимание на важности этого технического отчета:

он устанавливает все причины трагедии;

именно на его основе иранская сторона будет вынуждена провести весь комплекс мероприятий по устранению пробелов и недостатков в системе обеспечения безопасности в небе над своей страной;

материалы техрасследования лягут в основу уголовного производства по привлечению к ответственности всех причастных к этой катастрофе должностных лиц;

на основе его результатов в значительной степени будет определяться размер компенсаций, которые Иран должен заплатить родственникам погибших.

Правда, пока Тегеран направил только проект технического отчета. Он нуждается в доработке со стороны других стран-участниц технического расследования – государства-эксплуатанта, государства-производителя воздушного судна (США) и других заинтересованных сторон.

"Мы эту работу очень тщательно в ближайшее время сделаем. Далее иранская сторона должна учесть, либо не учесть наши замечания и предложения, о чем в дальнейшем будет проинформирован Совет ICAO. Это будет результат консолидированной работы. Сегодня трудно установить конкретную дату, но я более чем уверен, что мы уложимся в установленный конвенцией 60-дневный срок", – отметил Енин.

При этом он добавил, что не хотел бы забегать вперед и комментировать вопрос доверия, объективности и беспристрастности полученного от иранской стороны документа.

Ранее Енин объяснял, почему Иран не спешит объявлять детали катастрофы самолета МАУ, которая случилась почти год назад, 8 января 2020-го.

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