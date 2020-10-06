В Мелитопольской больнице умер парень, два часа прождавший помощи врачей

В Запорожской области в мелитопольской больнице №1 умер молодой мужчина, не дождавшись помощи медиков.

Об этом сообщило издание Местные вести. Трагическую историю журналистам рассказала сестра умершего, Любовь.

По ее словам, у парня был рак легких, а 6 октября ему стало плохо, он с трудом дышал.

"Мы вызвали "скорую" и врач настоял на госпитализации. Сказал, что легкие заполняются жидкостью, которую нужно откачать. Мы не стали противиться, поехали на "скорой" в приемный покой горбольницы № 1. Это было примерно в 9:30", – рассказала женщина.

В медучреждении больному сделали рентген и велели ждать. Затем подняли на второй этаж в отделение терапии.

"Но в течение двух часов так никто к нам и не пришел, помощь не оказал, пока брат не умер", – рассказала сестра мужчины.

Издание отметило, что девушка написала заявление в полицию, обвиняя медиков в бездеятельности. Также она пожаловалась, что не может получить справку об онкологическом заболевании у брата. Документ помогл бы избежать вскрытия. Родные не хотят его проводить, считая, что молодой человек и так уже достаточно мучился.

"В онкологии нам сказали, что эту справку должны выдать в горбольнице, так как поступил он туда. В приемном покое документ выдать просто отказываются", – сказала женщина.

Как написали журналисты, она готова жаловаться во все инстанции, вплоть до прокуратуры и Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Коломые Ивано-Франковской области из-за бездействия медиков от коронавируса умер мужчина. Семейный врач боялась осмотреть его из-за отсутствия защитного костюма и рекомендовала оставаться дома и пить больше чая.