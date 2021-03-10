Студенты из Мелитополя издевались над сокурсником ради TikTok: за дело взялась полиция. Видео

В Мелитополе Запорожской области студенты профессионального колледжа культуры и искусств издевались над своим сверстником, записывая видео в TikTok.

На одном из роликов парень лежит на кровати, а другой студент имитирует с ним половой акт. На другой записи видно, как жертве буллинга дают пощечины, а голоса за кадром смеются. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О буллинге стало известно благодаря неравнодушным сокурсникам парня.

"Про моего одногруппника сняли вот это видео. Видео в открытой группе. Над мальчиком издеваются, и об этом все знают, но "ты мужик, ты не пойдешь жаловаться?" Как можно помочь со стороны? Только не пишите, что это – просто шутка", – пожаловался аноним в одном из местных Telegram-сообществ.

По его словам, издевательства продолжаются с начала учебного года. "Периодически это повторяется, все общежитие знает и ржет, никто не заступится", – рассказал студент.

На ролики отреагировали в ГУ Нацполиции Запорожской области. Спикер ведомства Елена Лебединская отметила, что 16-летний парень, с которым сокурсники записывали видео, живет в общежитии. Материалы были внесены в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители начали проверку инцидента. Они опросили всех участников событий, студентов 1-3 курсов колледжа культуры и искусств. По словам последних, видео снимали в конце прошлого года для развлечения, кто его выставил в сеть – они не знают.

Известно также, что парень, о котором студенты сообщили, что он страдает от буллинга, факт не подтвердил. Родители несовершеннолетнего также от написания заявления в полицию отказались.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Луцке школьники ради видео в TikTok устроили танцы на кладбище. Они взобрались на могильные плиты и фотографировались с портретами умерших. Полиция нашла вандалов.