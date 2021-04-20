Почти 200 смертей за месяц: почему украинцы гибнут на дорогах и кто виноват. Статистика

Согласно официальным данным патрульной полиции, в марте в Украине зафиксировали 13 144 аварии. В результате дорожно-транспортных происшествий 195 человек погибло, а еще 1 743 были травмированы.

OBOZREVATEL узнал причины, по которым происходит больше всего аварий. Иногда в трагедиях на дороге виноваты не только недобросовестные водители, а и пешеходы. Мы призываем соблюдать правила дорожного движения и не садиться пьяными за руль.

Правоохранители констатируют, что наибольшее количество аварий на дорогах Украины произошло из-за грубого нарушения правил маневрирования. В марте зафиксировано 5 676 подобных ДТП, жертвами которых были 21 человек, а еще 343 – получили травмы различной степени тяжести.

Вторым распространенным нарушением является превышение скорости. Несмотря на постоянную профилактическую работу полиции среди водителей, в прошлом месяце зарегистрировано 2 970 таких ДТП. Погибло 96 человек, были травмированы – 702.

На третьем месте находится несоблюдение дистанции – в прошлом месяце было зафиксировано 2 130 ДТП, в результате которых 5 человек погибло, еще 85 были травмированы.

Четвертым по количеству дорожно-транспортных происшествий стало нарушение правил проезда перекрестков – 849. В этих авариях 169 человек получили травмы, а 5 – погибли.

В Украине с 17 марта парламент проголосовал за введение в Уголовный кодекс Украины новой статьи – 286-1. Она предусматривает ответственность за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – штрафы, лишение прав, конфискация авто и даже арест. Несмотря на это, в течение прошлого месяца произошло 336 подобных аварий, в которых 4 человека погибли, а еще 60 – были травмированы.

Стоит отметить, что согласно данным патрульной полиции по вине пешеходов, в частности из-за перехода улицы в неустановленном месте и неожиданный выход на проезжую часть, зафиксировано 96 ДТП. В результате этих аварий 66 людям понадобилась медицинская помощь, а еще 18 – погибли.

В Хмельницкой области 18 марта на трассе Стрый-Знаменка между селами Поляны и Копачовка столкнулись военный КамАЗ и легковой автомобиль Audi.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что человек, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

Сначала сообщалось, что на месте происшествия погибли три человека, которые находились в Audi. Как сказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Хмельницкой области, эта информация оказалась недостоверной.

"После того, как автомобили были потушены и обследованы экспертами, выяснилось, что жертвами аварии стали два человека. Их личности были установлены", – рассказали нам в полиции.

39-летний водитель и пассажир КамАЗа не пострадали. Расследованием обстоятельств и причин ДТП занялось Государственное бюро расследований.

В селе Росоша Липовецкого района Винницкой области 30 марта 20-летний водитель автомобиля Skoda сбил насмерть двух мальчиков, которые катались на велосипеде.

В полиции сообщили, что дети 2013 и 2014 годов рождения погибли на месте.

"Предварительно, водитель не избрал безопасную скорость (скорость была около 90 км/ч), не учел дорожную обстановку и совершил наезд на двух детей, которые двигались во встречном направлении на велосипеде. После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся", – сообщили в полиции.

Драгер показал, что уровень алкоголя в крови водителя составил 1,76 промилле.

Местные жители опасаются, что злоумышленник получит недостаточно большой тюремный срок или же и вовсе умудрится досрочно выйти на свободу. Однако знакомые водителя защищают его, называют "чудесным человеком", а трагедию – "злой шуткой".