В Мариуполе четверо парней избили пассажира троллейбуса из-за замечания о маске. Видео

В Мариуполе четверо парней избили 23-летнего пассажира троллейбуса, который вступился за кондуктора.

Об этом сообщила пресс-служба центрального отдела полиции Донецкой области. Происшествие произошло 20 ноября, в 22:10 на одной из остановок общественного транспорта в Центральном районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В общественный транспорт вошла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ услышала нецензурные высказывания.

За женщину вступился 23-летний пассажир. Четверо нарушителей набросились на него с кулаками и нанесли телесные повреждения.

Личности подозреваемых установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет.

Полицейские внесли событие в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердичеве (Житомирская область) на Центральном рынке избили продавщицу за просьбу надеть маску.