За шаг до трагедии: в Мариуполе заметили малыша на подоконнике 9-го этажа. Видео

В Мариуполе (Донецкая область) маленький ребенок сам вышел на подоконник окна на 9 этаже, что увидели местные жители. Трагедии удалось избежать – 4-летний мальчик вернулся внутрь квартиры.

Соответствующее видео засняла горожанка, опубликовав его в Telegram-канале полиции "Маріуполь – безпечне місто". Отметим, что на этой странице граждане могут информировать правоохранителей о ситуациях в городе, которые требуют вмешательства копов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что опасное происшествие произошло 5 июля около 15:30 в Левобережном районе города, на бульваре Морском, 56.

Видео дня

Ролик был снят из дома напротив. На видео видно, что ребенок в белье стоял на узком подоконнике, держась одной рукой за раму. Мальчик спокойно что-то "бросал" в воздух, чесал нос, топтался на месте.

В какой-то момент он развернулся, при этом на несколько секунд перестав за что-либо держаться, и зашел обратно в комнату.

Патрульные в комментарии местному порталу "0629" рассказали, что о происшествии им стало известно из Telegram-канала, поскольку звонка на линию 102 не было.

На место инцидента выехали патрульные полицейские. Правоохранители установили, что в квартире 4-летний ребенок находился с бабушкой.

Дело передано в отдел превенции Левобережного отделения полиции. Правоохранители добавили, что семья характеризуется положительно.

Напомним:

20 июня в разных населенных пунктах Одесской области выпали из окон своих квартир двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка. Оба ребенка выжили.

Ранее во Львове из окна восьмого этажа выпала девочка 2-х лет. От полученных травм она погибла на месте.

Ребенок находился в квартире без присмотра, а мать погибшей спала в нетрезвом состоянии. Вскоре 38-летнюю женщину задержали.

Как писал OBOZREVATEL, в селе Ладыжинские хутора Винницкой области в "пьяном" ДТП чудом уцелела 11-месячная девочка. В коляску с ребенком, когда мама везла ее по обочине, на скорости врезался автомобиль, в результате чего маленькая Доминика попала в реанимацию с черепно-мозговыми травмами, отеком мозга, переломами.