В Мариуполе разоблачили женщину, причастную к "референдуму ДНР": как ее накажут

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы обнаружили жительницу Мариуполя, которая в 2014 году принимала участие в так называемом референдуме террористической "ДНР".

Как сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 2 ноября, женщина выполняла функции "члена избирательной комиссии" на одной из "избирательных участков". Во время "референдума" она вела учет участников псевдоголосования, выдавала бюллетени и в целом следила за процессом.

Правоохранители сообщили, что женщине уже объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

В Мариуполе разоблачили женщину, причастную к "референдуму ДНР". Сайт МВД

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской области Служба безопасности Украины предотвратила проведение незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов.