В Мариуполе мужчина 'отомстил' из-за маски и разгромил топором супермаркет. Видео 18+

В Мариуполе в четверг, 22 апреля, мужчина устроил погром в супермаркете "АТБ". Он утверждает, что таким образом отомстил за свою жену, которую якобы ударили за то, что она находилась в магазине без маски.

Об этом сам злоумышленник написал на своей странице в Facebook и поделился видеозаписью того, как он при помощи топора крушил кассовую зону и полки (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Жена нападавшего отметила, что она и ее семья "не носят маски и не носили ни одного дня". Спустя время пост в соцсети был удален.

Как сообщает "mrpl.city", инцидент произошел на проспекте Нахимова, 106. На место происшествия прибыла полиция, никто из присутствовавших не пострадал. По информации источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, личность нападавшего установлена, открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 УК Украины – хулиганство.

Ранее мариуполец также устраивал дебош в другом супермаркете в Центральном районе. Тогда он зашел в магазин без маски, а после замечания повредил полки с продуктами, разбил кассовый аппарат и нецензурно выражался в адрес работников.

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