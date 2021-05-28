В Мариуполе из психбольницы сбежал мужчина, захвативший банк с заложниками: фото и приметы беглеца

В Мариуполе из психиатрической больницы сбежал Орлов Николай Георгиевич 02.06.1990 года рождения. Этот мужчина 10 декабря 2020 года совершил нападение на отделение местного банка, после чего был отправлен на принудительное лечение.

Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Правоохранители проинформировали, что начали поиски мужчины, и попросили граждан помочь в этом.

Приметы беглеца: на вид 30-35 лет, высокого роста, имеет коротко стриженные темные волосы. Кроме того, у него много татуировок по всему телу. Мужчина был одет в джинсы.

"При обнаружении разыскиваемого придерживайтесь мер личной безопасности, поскольку человек имеет агрессию", – призвали копы.

Они напомнили, что в конце 2020 года Орлов захватил трех заложников в банке в Левобережном районе Мариуполя и был задержан полицейскими.

В итоге суд признал мужчину невменяемым и принудительно поместил его на психиатрическое лечение. Гражданин убежал из медучреждения 26 мая.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом по телефонам: 0963424677 или 102", – обратились к украинцам в полиции.

Напомним: по данным OBOZREVATEL, когда мужчина захватил банковское отделение, он угрожал людям ножом и утверждал, что подорвет взрывное устройство. В результате никто не пострадал.

Фотографии и видео копов, сделанные 10 декабря 2020 года во время задержания мужчины, захватившего отделение банка:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Ирпене из зала суда 28 мая сбежал арестованный уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли. Правоохранители начали спецоперацию по поимке мужчины.