В Мариуполе 'антипрививочники' похитили дозы вакцины CoviShield

В Мариуполе 1 апреля в центре первичной медико-санитарной помощи №2 из дневного стационара похитили несколько доз вакцины CoviShield, предназначенной для прививания пациентов в возрасте 80+.

Как рассказал директор больницы Евгений Матвеев, в кабинете находилась медсестра и в этот момент зашли двое мужчин, которые сказали, что их товарищу плохо в коридоре и ему срочно нужна медицинская помощь. Затем девушка вышла и стала звать других медиков, пишет "0629" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Спустя пару минут мужчина, которому якобы плохо, заявил, что ему стало легче, а затем поднялся и направился к выходу. После этого медсестра обнаружила, что бокс с вакцинами пуст.

На место происшествия приехала полиция. По словам патрульных, в течение 20 минут подозреваемые были задержаны – они пытались скрыться от правоохранителей на автомобиле.

Один из злоумышленников признался, что состоит в группе "антипрививочников" и считает, что цель вакцины – "уничтожить пожилое население Мариуполя".

На данный момент открыто уголовное производство и рассматривается еще одна версия – кража вакцины с целью сбыта. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше из частной клиники в городе Илово-Осада украли три флакона вакцины от коронавируса. Небольшая партия препарата была рассчитана на вакцинацию 18 человек.